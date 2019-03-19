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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:16 م

"تطوير مصر" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول فرع دولي لجامعة أمريكية بـ"مستقبل سيتي"

تطوير مصر توقع مذكرة
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2558803

وقعت شركة "تطوير مصر" العقارية، مذكرة تفاهم مع جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا وجامعة أوشن كاونتي لإنشاء أول فرع دولي لجامعة أمريكية في مصر، الذي سيقام داخل الحرم الجامعي المستهدف إنشاؤها في مشروع بلومفيلدز بمسقبل سيتي.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تعمل تطوير مصر على توقيعها لاستقدام فروع جامعات ومدارس دولية من أمريكا وإنجلترا بالمنطقة التعليمية التي ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع بلومفيلدز.

وأعرب الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، عن سعادته بالتعاون مع جامعتي نيوجيرسي للتكنولوجيا وأوشن كاونتي، مشيرا إلى أن نموذج أعمال هذين الكيانين يرتكز بصورة محورية علي تطبيق أساليب حديثة ومبتكرة للتعليم، مما يتماشى مع رؤية وسياسة شركتنا.

وقال الدكتور جول بلوم رئيس جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا: "تتيح شركة تطوير مصر الفرصة أمام NJIT، الجامعة البوليتكنك المصنفة عالميا والتي نجحت في تخريج عدد كبير من الطلاب من مختلف الجنسيات وتسليحهم بالعلم والمهارات المطلوبة عالميا في مجال الهندسة والعلوم والصناعات المعتمدة على التكنولوجيا كما تساعد جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا في بناء عقول جيل جديد من رواد أعمال ومفكرين ومخترعين القرن الحادي والعشرين".

وأضاف جون لارسن، رئيس جامعة أوشن كونتي، أن هذه الشراكة تمثل نقطة فارقة تعطى طلابنا الفرصة وتساعدهم في التواصل مع زملاء من جميع بلدان المنطقة وأماكنها المختلفة لا حدود للفرص.

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