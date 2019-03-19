بوتفليقة يغادر القصر الرئاسي أبريل المقبل

قالت مصادر جزائرية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل المقبل، تاريخ انتهاء ولايته الرابعة.



وكشف موقع "ALG24"، نقلا عن مصدر في التحالف الرئاسي المؤيد لبوتفليقة، أن هناك سيناريوهين، الأول استقالة الرئيس أو تفعيل المادة 102 ولأن فترة نهاية الولاية الرئاسية قريبة فإنه مستبعد اللجوء إلى هذه المادة.



أما بخصوص فرضية الاستقالة فإنه غير متوقع وسيكون غير لائقا سياسيا أن يستقيل بوتفليقة قبل أيام من نهاية عهدته الرئاسية، وفق قناة "النهار الجزائرية.



وأشارت القناة إلى أنه بإستبعاد الفرضيتين السابقتين فإن المرجح الآن أن يكمل بوتفليقة الأيام المتبقة في الرئاسة، ومن المؤكد أيضا أن الرئيس لن يكمل في قصر المرادية (مقر الرئاسة بالعاصمة) أمام مطالب بالرحيل ودون غطاء شرعي أو دستوري.



وأكدت القناة أن الجزائر ستعيش فترة فراغ وشغور لمنصب رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال، بعد مغادرة بوتفليقة لأنه لا يوجد نص دستوري يوضح من سيخلفه في حال انتهاء ولايته دون إجراء انتخابات رئاسية.



فرئيس مجلس الأمة (النواب) ينوب عن رئيس الجمهورية في حالتين هما الاستقالة أو عارض صحي طارئ لاستكمال العهدة الرئاسية لكن لا يشير الدستور إلى أي دور لرئيس مجلس الأمة في حال نهاية عهدة رئاسية.