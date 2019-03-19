رئيس النواب العراقي ووفد أمريكي يبحثان التعاون المشترك



بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب جون غارامندي وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوي هد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم مصلحة البلدين.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضًا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على الفكر المتطرف وخلايا عصابات "داعش" الإرهابي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة العراقية؛ لتنفيذ برنامجها الحكومي، من أجل إيصال الخدمات وتوفير متطلبات المواطنين واستمرار جهود إعادة الاستقرار؛ لضمان عودة النازحين وتوفير البيئة الملائمة للنساء والأطفال وتحصينهم من الفكر المتطرف وحمايتهم اجتماعيا.

وتطرق اللقاء إلى ملف الاستثمار في العراق، وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات العالمية بشكل عام والأميركية بشكل خاص؛ للمضي قدما بمرحلة البناء والإعمار بما يضمن توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتوفير فرص العمل.