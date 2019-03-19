ارتفاع مؤشرات الأسهم بالمغرب فى ختام جلسة اليوم

ارتفعت مؤشرات الأسهم في المغرب عند نهاية جلسة اليوم الثلاثاء؛ وسُجلت مكاسب في قطاعات الشركات القابضة، البناء ومواد التشييد والبرمجيات وخدمات الكمبيوتر.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي سجل ارتفاع عند 1.14%.



ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم دلتا القابضة، الذي ارتفعت قيمته 8.03% أو 2.60 نقطة وبلغ سعره 34.99 عند الإغلاق. في المقابل، سهم كارتي سعادة واصل ارتفاعه عند 7.26% أو 2.40 نقطة وأغلق عند سعر 35.45، في حين سهم ريليس ميكانيك زاد 5.94% أو 12.00 نقطة بسعر 214.00 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، أغلق سهم غاز أفريقيا منخفضا عند 4.89% أو 180 نقطة وتداول عند مستويات 3500 عند الاغلاق. سهم ستوكفيس نورد تراجع بمقدار 4.00% أو 0.55 نقطة عند سعر 13.20، أما سهم إقامات دار السعادة أغلق على هبوط عند 3.62% أو 2.93 نقطة بسعر 78.05.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 20 مقابل 16، في حين 7 بقي دون تغيير.