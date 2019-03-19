رئيس وزراء العراق: نراقب بشكل مكثف تطورات المعارك بالباغوز السورية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء أن بلاده تراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز آخر جيب لتنظيم (داعش) الإرهابي شرقي سوريا.



وقال عبد المهدي وفقا لما نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية إن بلاده تلقت من الطرفين الأمريكي والبريطاني تأكيدات بدعمها في حربها ضد الإرهاب.



وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى احتواء تطورات الأوضاع في قضاء (سنجار)، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاشتباكات التي حدثت بين القوات الحكومية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمال شرقي البلاد.