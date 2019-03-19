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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:06 م

وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري

وزير النقل يتابع
أ ش أ
dostor.org/2558793

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة لها، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأشاد وزير النقل في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري برئاسة المهندس عادل ترك في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتدفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لاستكمال هذه المشروعات بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة بهذا المجال في مصر، لافتًا إلى أن دعم هذا المجال كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز الـ118 عام 2014.

واستعرض الوزير خلال اللقاء المشروعات التي تنفذها الهيئة (مشروعات الطرق والكباري مشروعات الاستثمار والصيانة) والتي يبلغ عددها 321 مشروعًا بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136 مشروع طرق (مشروعات قومية استثمار صيانة) وتشمل (8) مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و(26) مشروع ازدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم، و(99) مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم، إضافة إلى (3) مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 5.6 كم فضلا عن مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور على النيل و8 كباري علوية بالإضافة إلى صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الهامة المخطط الانتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم ومشروعين طرق بإجمالي أطوال 150 كم إضافة إلى 4 محاور على النيل.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ.

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