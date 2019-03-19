"مستقبل وطن" يواصل اجتماعاته التنظيمية مع أمناء مراكز 8 محافظات

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعاته التنظيمية الدورية، مساء اليوم الثلاثاء، مع قيادات الحزب بالمحافظات.



وقال المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، أن الاجتماع استعرض، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام بالمحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.



وأضاف الخولي، أن الاجتماع ناقش كذلك خطة العمل خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى إطلاق المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.