إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بغزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.



وقالت المصادر إن أربعة على الأقل من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل غاز وحالات اختناق.



وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت على أطراف شمال ووسط قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ عام.



وأعلن ناشطون في مسيرات العودة استئناف فعاليات التظاهر الليلي قرب السياج الفاصل مع إسرائيل منذ الليلة الماضية في مخيمات العودة الخمسة.



في هذه الأثناء استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخين موقع تدريب شرق مدينة غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر أن طائرة عسكرية أغارت على "خلية مخربين" كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



وتتوسط مصر والأمم المتحدة إضافة إلى قطر في مباحثات منذ عدة أشهر بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل لتعزيز التهدئة على إثر احتجاجات مسيرات العودة التي قتل فيها نحو 260 فلسطينيا.