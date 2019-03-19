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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:59 م

"مستقبل وطن" بالدقهلية يكرم الأمهات المثاليات

مستقبل وطن بالدقهلية
محمد الشريف
dostor.org/2558789

أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الدقهلية، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بقرية رأس الخليج، مركز شربين، بمناسبة عيد الأم، بحضور قيادات الحزب وأهالى القرية.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، إنه تم توزيع الجوائز على الأمهات اللاتي تم تكريمهن برعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية والنائب فوزي الشرباصي.

ومن جانبه، كرم ممدوح جعفر أمين الحزب بشربين، الأمهات المثاليات البالغ عددهن عشرون أما مثالية منهن أمهات الشهداء.

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