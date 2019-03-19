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الثقافة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:55 م

الأوبرا تنظم حفل عيد الأم بمسرح معهد الموسيقى العربية.. الخميس

الأوبرا تنظم حفل
أ ش أ
dostor.org/2558787

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية بمناسبة عيد الأم، بمشاركة طلاب فصول كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، في الثامنة مساء بعد غدالخميس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل الذي يقوده المايسترو محمد عبدالستار مختارات من الأعمال التي تحتفي بهذه المناسبة إلى جانب عدد من المؤلفات الوطنية من بينها (حيوا العلم، البداية، تعظيم سلام، علمونا في مدرستنا، ست الحبايب، أم العيال، أحن قلب، المدن يا نور جديد، أمي ثم أمي، تعرف تتكلم بلدي، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة، يا شباب آن الآوان وحبيبتي يا مصر)، من أداء كل من أحمد فريد وأحمد السواحلى وزياد وكرمة ومازن وأسماء الدسوقي وولاء عبد الرحمن وأحمد الهواري ومجدى الحسيني وكلارا، وغيرهم كما سيتم رثاء الدكتورة نادية عبد العزيز مدرب كورال الغناء بالمركز والتي غيبها الموت مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن مركز تنمية المواهب يهدف إلى الارتقاء بالتذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، كما يقوم بالتدريس به مجموعة من الأساتذة الأكاديميين المؤهلين لاكتشاف المواهب وصقلها.

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