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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:44 م

تفاصيل خطة "أجيرى" لمباراة المنتخب والنيجر

تفاصيل خطة أجيرى
محمد غبن
dostor.org/2558752

رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، استدعاء حارس مرمى آخر بديلًا لحارس الإنتاج الحربى عامر عامر، الذى تم استبعاده من معسكر «الفراعنة» فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليعتمد جهاز المنتخب بذلك فى مواجهتى النيجر وودية نيجيريا على الثلاثى أحمد الشناوى ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل.

وتكتمل صفوف «الفراعنة»، الأربعاء، بانضمام ثلاثى الزمالك: «جنش» وطارق حامد ومحمود علاء، عقب انتهائهم من مباراة فريقهم مع المقاولون العرب، التى يحتضنها ملعب بتروسبورت فى السابعة من مساء اليوم.

وعقب انتهاء المباراة يتوجه ثلاثى الزمالك إلى الإسكندرية للمبيت فى معسكر «الفراعنة»، قبل أن يستقلوا مع زملائهم بالمنتخب طائرة خاصة تتوجه فى الثانية ظهر غدٍ الخميس إلى النيجر، لملاقاة منتخبها فى الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم التى تحتضنها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين.

من جهته، رفض المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، مقترح هانى رمزى، المدرب المساعد، بخوض مباراة النيجر، المقررة السبت المقبل، بتشكيل مكون من لاعبى الصف الثانى واللاعبين الجدد، واستقر على خوض مباراتى النيجر وودية نيجيريا، بنفس التشكيلة المعتادة لـ«الفراعنة» مع الاستعانة بالجدد فى المراكز التى يغيب عنها اللاعبون الأساسيون.

وقال «أجيرى»، خلال جلسة جمعته بأعضاء جهاز المنتخب، إنه لا يريد «ذبح» اللاعبين الجدد والمغامرة بهم، حتى وإن كانت مباراة النيجر سهلة نسبيًا، مشددًا على أنه يريد إشراك لاعبين أو ٣ منهم فى التشكيلة الأساسية، وإتاحة الفرصة للباقين بالمشاركة فى الشوط الثانى، على حسب سير المباراتين، ووفقًا لمستوى المنتخب خلالهما.

من ناحية أخرى، تضاربت التصريحات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول زى المنتخب الجديد، أعقاب حالة الغضب التى انتابت الشارع الكروى وبعض أعضاء مجلس إدارة «الجبلاية» مثل حازم إمام وأحمد شوبير ولاعبى المنتخب من «رداءة» الخامات المستخدمة فى «الـتيشيرتات» وسوء تصميمها.

وفيما قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المتحدث باسم «الجبلاية»، إن ضيق الوقت هو السبب فى الاستعانة بهذا التصميم، وإنه بحلول ٢٠٢٠ سيكون هناك تصميم جديد يليق باسم مصر، خرج ثروت سويلم، المدير التنفيذى، بتصريحات قال فيها إن الزى الجديد «مؤقت» ولن يرتديه المنتخب فى بطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩.

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