لعروس 2019.. أحدث صيحات مكياج العيون

يوم تنتظره كل فتاة طيلة عمرها، فتستعد له لتخرج بصورة كاملة، فيوم الزفاف بالنسبة للعروس يتم التحضير لكل شيء قبله، خاصة مكياج الوجه، لكنه رسم الأعين هي الأهم على الإطلاق، فتلعب دورًا كبيرًا في الشكل والإطلالة.



لذلك قدمنا لكِ هذه المجموعة من الصور لأبرز صيحات الموضة في مكياج العيون لعام 2019، للخروج بإطلالة ملهمة وجذابة بيوم أحلامِك، فظلت الألوان الترابية كالبيج والبني والكشمير الكاتم متربعة على عرش الموضة، حيث إنها تتناسب مع كل ألوان البشرة، والتي بدورها تتفادى الوقوع بحيرة الاختيار.



والأيلاينر من الصيحات التي عادت من جديد بالسنوات الأخيرة، وانتشر أيضًا بألوان كثيرة غير الأسود المعتاد، وكذلك رسمة العين باللون الأبيض انتشرت في عام 2019 من خلال مكياجات عارضات الأزياء العالميات الذي شاهدناهم بأسابيع الموضة.



وانتشر أيضًا خلال هذا العام رسومات للعين في حفلات الزفاف ظل جفن العيون باللون الوردي، والذي يمكن تطبيقه إذا كنتِ تميلين للألوان الناعمة.