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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:30 م

محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لشهر رمضان

محافظ مطروح يوجه
ياسمين شعيب
dostor.org/2558709

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف كافة الجهات لاستعدادها المبكر لاستقبال شهر رمضان الكريم مع توفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المحتلفة خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أى مشكلة والعمل على حلها.

وأشار الغرابلى، إلى استمرار مبادرة تخفيض 30% للسلع الرئيسية بمنافذ التوزيع بالمدن والقرى، مع توفير كافة المواد التموينية والبترولية وتنظيم المعارض لخدمة المواطنين والتخفيف من أعبائهم طوال شهر رمضان وموسم الصيف السياحى، كذلك تشغيل ثلاجة المحافظة لتخزين منتجات اللحوم، وفتح منافذ جديدة بجميع مجالس المدن.

وأضاف محافظ مطروح أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المجانية من لحوم وسلع رئيسية على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى والنجوع النائية خاصة قرية جارة أم الصغير.

ووجه محافظ مطروح لمديرية الطب البيطرى بتكثيف الرقابة والكشف على اللحوم المعروضة للمواطنين بمحلات الجزارة وعمل المجازر، وكذلك التأكيد على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة أقسام المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة الثمانية ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف وتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة على كافة الطرق.

كما وجه المحافظ مديريات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى الاستعداد لشهر رمضان من خلال تنظيم دورات رياضية ومسابقات وندوات دينية وورش عمل وندوات وحفلات ثقافية.

وشدد على استعدادات قطاع الكهرباء بالمحافظة خاصة مع تزامن شهر رمضان وبدء موسم الصيف السياحى وضرورة التنسيق لتأمين مصادر الكهرباء.

محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لشهر رمضان
محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لشهر رمضان
محافظ مطروح يوجه بالاستعداد المبكر لشهر رمضان
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