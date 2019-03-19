أمريكا تتعهد بـ500 ألف دولار دعما لمديرية أمن طرابلس في ليبيا

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتقديم دعم إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي بقيمة 500 ألف دولار في صورة مساعدة لاقتناء أسلحة غير فتاكة للاستجابة السريعة لدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات مديرية أمن طرابلس.



وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن التعهد جاء عقب اجتماعات عقدها القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا السفير بيتر وليام بودي، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس فالدهاوزر، خلال زيارتهما إلى طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وعدد من المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، حيث جدد بودي ووالدهاوز التأكيد على دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة قادرة على خدمة الشعب الليبي.



وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار أمريكي المقدمة ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات، مشيرا إلى أنه بالرغم من ضرورية هذه المبادرات لتعزيز الأمن والتصدي للتهديدات الحالية إلا أن الحل الدائم الوحيد لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي.



وأكد السفير بودي - بحسب البيان - أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النفط وضمان قدر أكبر من الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية الليبية، مضيفا: "لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية"، مشيرا إلى أن زيارته تعكس التزام بلاده المستمر تجاه حكومة الوفاق الوطني والمصالحة السياسية في ليبيا، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا في جميع أنحاء ليبيا.