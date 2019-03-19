محكمة في بنجلادش تفرج بكفالة عن مسؤولة في الفيفا

قال محام عن محفوظة أختر كيرون إن محكمة في بنجلادش أفرجت اليوم الثلاثاء بكفالة عن موكلته وهي عضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اعتقلت بسبب انتقادها لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.



وقالت محفوظة إن الشيخة حسينة تهمل كرة القدم في بلد تتمتع فيه رياضة الكريكيت بالشعبية الأولى.



وقال المحامي لرويترز اليوم الثلاثاء "أفرجت المحكمة عن موكلتي بكفالة حتى الثاني من ابريل المقبل... لأسباب طبية في الأساس لأنها تتلقى علاجا لمرض السرطان. سيتم إطلاق سراح محفوظة بعد أن تتلقى

سلطات السجن أمر الإفراج بالكفالة.



وواجهت حكومة حسينة في الآونة الأخيرة اتهامات بالتضييق على حرية التعبير وتبني أساليب قمعية بصورة متزايدة، لكن الحكومة تنفي تعرض حرية التعبير لأي هجوم.



وإذا أدينت فقد تواجه محفوظة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين،وأثار اعتقالها انتقادات من جماعات حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية.