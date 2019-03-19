الخارجية الصينية تجدد رفضها التدخل في الشأن الداخلي للجزائر

شددت وزارة الخارجية الصينية، على رفضها التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، معربة عن أملها في تحقيق الجزائر أجندتها السياسية بانسجام وسهولة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "يخدم الاستقرار في الجزائر المصالح الجوهرية لشعبها والسلام في الدول المجاورة"، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وشدد شوانغ على التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد الأخرى، مؤكدا أن الشعب الجزائري لديه الحكمة والقدرة على إيجاد المسار المناسب للظروف الوطنية الحالية.



وتشهد الجزائر احتجاجات مستمرة منذ أيام اعتراضا على قرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها أبريل المقبل، وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد للبلاد.