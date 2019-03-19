صبحي يجتمع بمديري مديريات الرياضة

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الثلاثاء، وقيادات الوزارة بمديري مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار التنسيق والتعاون الدوري القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية.



وقد استمع وزير الشباب والرياضية إلى جميع التحديات والقضايا التي تم عرضها مديرو المديريات، والتي من الممكن أن تعرقل سير العمل وتحقيق الأهداف والأنشطة الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة، وأكد على حلها في أسرع وقت بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة.



وعرض مدير المديريات المشاكل التي تواجه تنفيذ أعمالهم وتطبيق رؤية وزارة الشباب والرياضة التي تنفذها من مشروعات تنموية وتأهيل شباب للارتقاء بمهاراتهم ومتابعة خطة الوزارة في الارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.



تم عرض البرنامج الذي قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشائه للربط بين مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة، حيث يقوم مسئول من كل مديرية بتسجيل النشاط الذي سيقوم بتنفيذه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإنجازات التي قامت بها المديرية، كما ستقوم المديرية بتسجيل مراكز الشباب لتوفير معلومات شاملة عن البنية التحتية لمراكز الشباب وما تحتويه من ملاعب ومباني بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى التي قد يحتويها المركز من قاعة اجتماعات وأشياء أخرى، كما أتاح البرنامج إمكانية الوصول لأعداد المستفيدين الحقيقيين من البرامج التي تنفذها الوزارة عن طريق الرقم القومي وهو ما تستخدمه الوزارة لتقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن في الأنشطة التي تنفذها.



يذكر أنه تم إطلاق برنامج تجريبي في 14112018 وتم تشغيل البرنامج بكامل خدماته في 112019.