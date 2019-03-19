الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى

قال الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى، إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير فى جزء كبير من المستشفى بتكلفة ١٤ مليون جنيها واستلام القسم الداخلى الخاص بالنساء والرجال بالجناح الخلفى المكون من ٢٠ غرفة درجة أولى ممتازة بسعة ١٤٠ سرير، بالاضافة إلى قسم المناظير والتعقيم المركزى وبنك الدم والمطبخ.



وكشف أنه تم شراء مولد كهربائى جديد وتجديد وصيانة ٤٠ دورة و٢٣٤ كاميرا مراقبة فى جميع أرجاء المستشفى وإضافة شبكة إنذار وإطفاء الحريق.



وأكد "حيدر" أن أعمال التطوير تهدف أولا لصالح المرضى وتقديم خدمات طبية جيدة مع تطبيق شروط مكافحة العدوى والجودة وتوفير الأسرة لعدد كبير من مرضى ٤ محافظات وبالتالى سيتم التغلب على السلبيات الماضية من بينها تحويلهم إلى مستشفيات أخرى وسيتم افتتاحها رسميا خلال أيام بحضور قيادات من وزارة الصحة.