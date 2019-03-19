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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:17 م

مباحثات بين وزير الخارجية السعودي ونائب مستشار الأمن القومي البريطاني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
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التقى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير الرياض لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.

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