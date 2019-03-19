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اقتصاد
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:09 م

البلاديوم يواصل الارتفاع فوق 1600 دولار

البلاديوم يواصل الارتفاع
dostor.org/2558688

ارتفع اسعار معدن البلاديوم اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي متخطيا حاجز 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، إذ أشعلت أنباء عن عزم روسيا حظر تصدير بقايا المعادن النفيسة المخاوف حيال سوق مقيدة الإمدادات بالفعل.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1 % إلى 1600 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1606 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقال فيليب نيومان عضو مجلس إدارة ميتالز فوكاس "هناك شائعات بأن روسيا ستقيد تصدير بعض بقايا المواد. عندما تكون السوق شحيحة كما هو الحال بالنسبة للبلاديوم، يمكن أحيانا أن تأخذ مثل هذه الأنباء حجما أكبر مما ينبغي.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الروسية الأسبوع الماضي إن الحظر المقترح على صادرات بقايا المعادن النفيسة سيستمر من أول مايو أيار وحتى 31 أكتوبر.

وروسيا منتج رئيسي للبلاديوم الذي يُستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية.

وتضاعفت الأسعار إلى المثلين تقريبا منذ مستوياتها الدنيا في منتصف أغسطس آب وقفزت نحو 27 % منذ بداية العام.

واستقر الذهب فوق 1300 دولار للأوقية، إذ ظل تحت ضغط بفعل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع.

وزاد الذهب 0.3 % إلى 1307.85 دولار للأوقية، في حين ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1307.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع السعر الفوري للفضة 0.3 % إلى 15.40 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.3 % إلى 840.55 دولار للأوقية.

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