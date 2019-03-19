القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:08 م

النمسا وأفغانستان تبحثان الهجرة ومكافحة تجارة البشر والمخدرات

وزير داخلية النمسا
وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل
أ ش أ
dostor.org/2558686

بحث وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل، مع نائب وزير الداخلية الأفغاني عبد الخليل بختيار، اليوم الثلاثاء، قضايا مكافحة الإتجار بالبشر وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال كيكل، في تصريح عقب انتهاء المباحثات التي جرت في فيينا اليوم، إن أفغانستان شريك مهم للنمسا في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى أن أفغانستان تواجه تحديات أمنية كبيرة لاستعادة الاستقرار فى البلاد.

وأضاف أن هناك قضية مهمة في هذا المجال وهي سيطرة أفغانستان على حدودها حيث أن النمسا تدعمها للتغلب على الصعوبات في هذا الشأن، موضحا أن مكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها تمثل تحديات كبيرة لا يمكننا مواجهتها إلا بتعاون النمسا وأفغانستان، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أننا شاركنا في الدورة الـ62 للجنة المخدرات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، معتبرا أن اعتماد الإعلان المشترك هو خطوة مهمة في سياسة المخدرات المشتركة.
وتابع إن عودة طالبي اللجوء إلى أفغانستان بسبب ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة يحتل أولوية قصوى للنمسا حيث تسعى البلاد إلى توفير الإجراءات السريعة للطلبات الجديدة مع تسهيل العودة للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يومين

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

"مدبولي" يتابع مع وزير التموين استعدادات شهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين يطلق 4 مشاريع ترفيهية كبرى بـ 86 مليار ريال

ضياء رشوان عن لائحة الجزاءات: "الصحفيين" ستسلك كل السبل القانونية للتأكيد على حقوقها الدستورية

ads
الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

لاعبو الوحدة السعودي يودعون "ميدو" بعد إقالته

فورتونا دوسلدروف يجدد عقد قائده فينك لمدة عام

صبحي يجتمع بمديري مديريات الرياضة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

كشكول

"باهى" يشهد تسليم شريحة التابلت لطلاب أولى ثانوى ببورسعيد

"النيلي" يحظر نشر أى مستندات تخص المنظومة التعليمية علي الإنترنت

نادى "معلمو الجزيرة" يحصد 3 أحزمة ويتأهل لبطولة الجمهورية في الكيك بوكس

تعرف علي موعد تغيير مناهج سنوات النقل

"الدقهلية" تكشف حقيقة إزالة أسماء الشهداء من علي مدارسها

الأمصار

واشنطن: لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا

ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي الليبية فورا

مقتل 6 حوثيين بينهم قائد فريق زرع الألغام بتعز اليمنية

الإمارات والعراق توقعان اتفاقا للنقل الجوي

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"الغذاء العالمي": 1.7 مليون شخص كانوا على الطريق المباشر للإعصار في موزمبيق

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

فيديو.. فرار راكب دراجة هوائية من "الكوبرا" بطريقة غريبة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الإفراط في أكل البيض خطر على القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎