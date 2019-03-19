النمسا وأفغانستان تبحثان الهجرة ومكافحة تجارة البشر والمخدرات

بحث وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل، مع نائب وزير الداخلية الأفغاني عبد الخليل بختيار، اليوم الثلاثاء، قضايا مكافحة الإتجار بالبشر وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.



وقال كيكل، في تصريح عقب انتهاء المباحثات التي جرت في فيينا اليوم، إن أفغانستان شريك مهم للنمسا في قضايا الأمن والهجرة، مشيرا إلى أن أفغانستان تواجه تحديات أمنية كبيرة لاستعادة الاستقرار فى البلاد.



وأضاف أن هناك قضية مهمة في هذا المجال وهي سيطرة أفغانستان على حدودها حيث أن النمسا تدعمها للتغلب على الصعوبات في هذا الشأن، موضحا أن مكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها تمثل تحديات كبيرة لا يمكننا مواجهتها إلا بتعاون النمسا وأفغانستان، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أننا شاركنا في الدورة الـ62 للجنة المخدرات بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، معتبرا أن اعتماد الإعلان المشترك هو خطوة مهمة في سياسة المخدرات المشتركة.

وتابع إن عودة طالبي اللجوء إلى أفغانستان بسبب ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة يحتل أولوية قصوى للنمسا حيث تسعى البلاد إلى توفير الإجراءات السريعة للطلبات الجديدة مع تسهيل العودة للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.