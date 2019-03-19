وفد جامعة مصر يزور الأهلي

زار وفد من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، النادي الأهلي، وكان في استقباله نائب رئيس النادي العامري فاروق، وأمين الصندوق خالد الدرندلي، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين، والمدير التنفيذي للنادي العميد محمد مرجان.



وقام وفد الجامعة الذي ضم كلا من الدكتور أحمد مراد، عن أعضاء هيئة التدريس، ومحمد عوض، عن اتحاد الطلاب، وعدد كبير من طلاب الجامعة بزيارة ملعب التتش وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء وحمام السباحة ومجمع الاسكواش وتمثال المايسترو الراحل صالح سليم.



وحرص وفد الجامعة على إهداء درع الجامعة للنادي الأهلي في نهاية الزيارة، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي الأهلي، وتوثيق التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية في المجتمع.