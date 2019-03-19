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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:00 م

مرشح رئاسي جزائري سابق يطالب الجيش بالانضمام لتظاهرات الشعب

مرشح رئاسي جزائري
محمد عمر
dostor.org/2558670

طالب المرشح السابق في الانتخابات الجزائرية اللواء المتقاعد علي غديري، الجيش بالالتزام بمهامه الدستورية، والانضمام إلى جوار الشعب في التظاهرات الحالية التي تشهدها البلاد احتجاجا على قرارات الرئيس بوتفليقة الأخيرة بتأجيل انتخابات أبريل.

وقال غديري إن تأييد الجيش وتدخله لدعم مطلب الشعب نقطة إيجابية لقيادته، معتبرا في الوقت ذاته أن تدخله لصالح تعنت السلطة غير مقبول ومن الأفضل أن يبقى بعيدا عن السلطة، وذلك وفق موقع "TSA" الجزائري.

وعبر المرشح الرئاسي للانتخابات التي ألغاها بوتفليقة عن مساندته المطلقة لحراك الشارع الجزائري الثوري، معتبرا أنه امتداد لثورة 1954 ضد الاحتلال الفرنسي.

وأضاف: "ما نشهده اليوم يؤكد بأن الأمر خرج من إطار الدستور والقوانين، أصبحت الحساسيات والمصالح تتحكم في أمور لا تمس الأفراد فحسب بل كيان الدولة ككل".

وأكد غديري أن الشعب لا يعرف مصدر القرارات التي تصدر عن الرئاسة بعدما تم إخراج المؤسسات من دائرة القرار، فصياغة القرارات أصبحت تتم في دوائر لا علاقة لها بمؤسسات الدولة.

وأشار غديري إلى وجود مراوغات حول قضية الندوة الوطنية، مؤكدا أن الجزائريين قادرين على إيجاد الحلول بعيدا علن الجماعة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

وأعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجرائها في أبريل المقبل وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد للبلاد.

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