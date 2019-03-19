تباين أداء بورصات الخليج اليوم

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات يوم الاثنين، والذي كان أول يوم لانضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.



وسيكون وزن مؤشر سوق الأسهم السعودية 2.9 % على مؤشر فوتسي راسل العام للأسواق الناشئة، وستنضم السوق السعودية أيضا في وقت لاحق هذا العام إلى مؤشر "إم.إس. سي. آي" للأسواق الناشئة. وتستعد السوق لتلقي تدفقات بنحو 20 مليار دولار من الصناديق الخاملة.



وقال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، إن الشركات المدرجة في المملكة قد تشهد زيادة حيازات المستثمرين الأجانب إلى عشرة بالمئة عند إدراج الأسهم على مؤشري إم. إس. سي. آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 %، مع صعود سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عشرة في المئة. وقفز السهم في الجلسات الأربع السابقة بعدما رفض المساهمون تصفية الشركة.



وصعد سهم فواز عبد العزيز الحكير 2.2% إلى 24 ريالا، بعدما رفعت أرقام كابيتال تقييمها لسهم شركة التجزئة إلى توصية "بالشراء"، ورفعت أيضا سعره المستهدف إلى 28 ريالا.



وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 %، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، حيث جاءت معظم المكاسب من أسهم العقارات والبنوك. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 1.5 %.



وزاد سهم إعمار العقارية 2.1 %، في تداول نشط، بينما ارتفع سهم داماك العقارية 1.4 %.



وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 %، مدعوما بالأسهم المالية، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.3 %.



وزاد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي اثنين في المئة، قبيل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح يوم الخميس.



وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 %، تحت ضغط خسائر أسهم البنوك مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.2 %.



وهوى سهم الملاحة القطرية 6.2 %، بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 8659 نقطة.



- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 5079 نقطة.



- دبي.. صعد المؤشر 0.8 % إلى 2641 نقطة.



- مصر.. تراجع المؤشر 1.8 % إلى 14646 نقطة.



- الكويت.. زاد المؤشر 1.1 % إلى 5750 نقطة.



- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.7 % إلى 4156 نقطة.



- البحرين.. صعد المؤشر 0.5 % إلى 1420 نقطة.



- قطر.. هبط المؤشر 0.2 % إلى 9957 نقطة.