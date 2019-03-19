أليجري ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي الموسم المقبل

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن المدير الفني لنادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، متواجد ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي الإنجليزي الموسم القادم.



وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن إدارة البلوز تدرس الانفصال سريعا عن المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بسبب النتائج السيئة وآخرها الخسارة بثنائية نظيفة أمام إيفرتون في الجولة الـ31 من البريميرليج، لافتة إلى أن أليجري، الذي ينتهي عقده مع فريق السيدة العجوز في 2020، من بين الأهداف التعاقدية للنادي اللندني.



وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة تضم أيضا كل من جون تيري ولوران بلان ونونو إسبريتو سانتو، موضحة أن المدرب المساعد السابق بتشيلسي، ستيف هولاند، هو الخيار الأقرب لتولي المهمة بشكل مؤقت في حالة إقالة ساري قبل نهاية الموسم الحالي.

