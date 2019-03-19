موعد مباراة مصر والنيجر يوم السبت 23-3-2019 في تصيفات أمم افريقيا والقنوات الناقلة لها

يواجه المنتخب المصري، نظيره المنتخب النيجري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية والتي تنظمها مصر في الفترة بين ٦ يونيو الى ٧ يوليو ٢٠١٩.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره منتخب النيجر يوم السبت المقبل 2332019 على ستاد كونتش بالنيجر في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ6.30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الـ7.30 بتوقيت أبو ظبي.



وتذاع المواجهة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية Bein sports hd.

