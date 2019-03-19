ارتفاع مؤشرات الأسهم في السعودية بختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم في السعوديه بنهاية جلسة اليوم الاربعاء وسُجلت مكاسب في قطاعات الاستثمار الصناعي، البناء والتشييد والزراعة والصناعات الغذائية.



عند نهاية التداولات في الرياض، المؤشر العام السعودي سجل ارتفاع عند 0.07%، ووصل الى خلال 3 سنوات أعلى مستوى قياسي له.



من بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي برز سهم شركة الخضري للمقاولات، الذي ارتفعت قيمته 9.97% أو 0.57 نقطة وبلغ سعره 6.29 عند الإغلاق. في المقابل، سهم شركة اميانتيت العربية السعودية واصل ارتفاعه عند 9.92% أو 0.61 نقطة وأغلق عند سعر 6.76، في حين سهم الشركة السعودية للأسماك زاد 4.42% أو 2.80 نقطة بسعر 66.10 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم بوان القابضة منخفضا عند 3.67% أو 0.54 نقطة وتداول عند مستويات 14.16 عند الاغلاق. سهم أمانة للتأمين تراجع بمقدار 3.66% أو 0.56 نقطة عند سعر 14.72، أما سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني أغلق على هبوط عند 3.61% أو 0.52 نقطة بسعر 13.88.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في السوق المالية السعودية مع 93 مقابل 88، في حين 7 بقي دون تغيير.



