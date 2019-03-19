أسعار النفط تتحول للهبوط لكنها قرب أعلى بـ2019

تحولت أسعار النفط للهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها قرب أعلى مستوى في 2019، قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية وتزامنًا مع مواصلة أوبك جهود خفض الإنتاج.



ويترقب المستثمرون إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مخزونات النفط الرسمية عن الأسبوع الماضي غدًا الأربعاء مع توقعات بارتفاعها، بعد أن يكشف معهد البترول في وقت لاحق من اليوم عن الأرقام الأولية.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية خلال يناير الماضي لكن الزيادة جاءت دون التوقعات.



ورغم الهبوط إلا أن الخام ما زال قرب أعلى مستوياته في العام الجاري مع استمرار جهود أوبك لخفض الإنتاج.



وقررت منظمة أوبك إلغاء الاجتماع المخطط إقامته في أبريل المقبل والذي كان مقررًا له أن يراجع اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، وهي خطوة من شأنها أن تبقي اتفاقية خفض الإنتاج كما هي حتى يونيو القادم على الأقل.



وفي يناير الماضي بدأت منظمة أوبك وروسيا خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.



كما أعلنت المنظمة أمس، أن مستوى الالتزام بخفض الإنتاج بين الدول بلغ 90% خلال فبراير الماضي، وهو أعلى عن أرقام يناير السابق له والبالغة 83%.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو هامشيًا بنحو 0.07% إلى 67.50 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعًا عند مستوى 68.20 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.



وفيما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.2% إلي 58.94 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 59.57 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.