"التضامن": 4 آلاف جنيه راتب مرافق المسن بعد تدريبه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن" الذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة في إطار اهتمام الوزارة بملف كبار السن.



وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية لكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن الذي يعد أحد أهم برامج الوزارة في 2019.



وأضافت أنه تم تشكيل لجنة عليا لشؤن كبار السن تجتمع بشكل دوري لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن وتقدم مقترحات وتتابع تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لدعم كبار السن، فضلا عن أن برامج الوزارة تضع كبار السن على رأس أولوياتها ومنها برنامج "كرامة" للدعم النقدي وبرنامج الضمان الاجتماعي فضلا عن الأندية الاجتماعية للمسنين.



أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية بالوزارة، أن التقديم للالتحاق بالبرنامج مستمر حتى 4 أبريل المقبل للشباب الراغبين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فقط وهي محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وإرسال السير الذاتية من خلال الرابط التالي: https:goo.glformsmpcLw3G8VEARjmsa2.



ولفتت إلى أنه من المقرر أن يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي باجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4 آلاف جنيه.



وقالت إن برنامج "رفيق المسن" يأتي تفعيلا وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.



وأضافت الألفي أنه تم إعداد منهج تدريبي موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.