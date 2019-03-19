مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.



ويجري بومبيو زيارة إلى الكويت اليوم تتناول العديد من القضايا الإقليمية على رأسها مواجهة إيران، وإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي "الناتو العربي"، الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي بجانب مصر والأردن.

