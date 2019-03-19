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الثقافة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:20 م

دار المتوسط تصدر مجلة "براءات" الخاصة بقضايا الشعر

دار المتوسط تصدر
محمد علام
dostor.org/2558625

تصدر دار «المتوسط» للنشر، مجلة «براءات»، التي تعنى بشؤون الشعر، والمُقرر أن يتزامن صدور العدد الأول منها، مع اليوم العالمي للشعر الموافق 21 من مارس الجري.

تقدم المجلة ملفًا بعنوان "الشعر والله"، حيث يشارك بالعدد أكثر من 50 شاعرًا، بالكتابة عن علاقتهم بالله، منهم دراسة لـ عبده وازن عن يوحنا الصليب، ويقدم العدد جورجو كابروني لأول مرة للعالم العربي.

يقول خالد سليمان الناصري، المدير المسؤول عن دار «المتوسط»: "إصدار مجلة خاصة بالشعر في هذه الفترة التي تناقصت فيها المجلات الثقافية العربية، إضافة لعدم وجود مطبوعة خاصة بالشعر، أعتبره سلوكًا طوباويًا، ولكنه حلم أي شاعر".

ويوضح "الناصري": "اجتمعت مع هيئة تأسيس المجلة في بيروت، منذ فترة خلال فعالية ثقافية، وخلال نقاش هامشي عن هموم الشعر وغياب المجلات الخاصة به، قررنا تفعيل هذا النقاش لواقع، وعلى الفور شرعنا في تأسيسها حتى أصبحت واقعًا الآن".

تتناول المجلة في كل عدد ملفًا يُحدد مسبقًا، ويقول "الناصري": اخترنا ملف «الشعر والله» لهذا العدد خاصة أن معظم تاريخنا، تاريخ شعري بالأساس، ولذلك اختارنا أن نفتح هذا الموضوع عن علاقة الشعراء مع الله.

قُسمت المجلة لعدة أبواب، واشتملت على عدد من الدراسات التي تلقي الضوء على إشكاليات وقضايا الشعر، مثل علاقة الله مع الشعر، علاقة الله مع المجتمع، وتأتي الافتتاحية لرئيس التحرير أحمد عبد الحسين، عن الربيع العربي والشعر وعن الظروف السياسية المحيطة بالشعر والشعراء حاليًا.

تحتوي المجلة على دراسة «رحلة الله من الوثنية إلى التوحيد» للأديب الفلسطيني رائد وحش، وترجمات لـ إلجتون، وبعض الشعراء الأمركيين الذين كتبوا عن الله. بالإضافة لعدد من النصوص الشعرية للشعراء العرب.

يقول "الناصري": نختار النصوص للنشر في المجلة عبر آلية خاصة، حيث يقدم الشاعر النص، ونستبدل المعلومات الشخصية عن الكاتب برقم، عبر هيئة تحرير مؤلفة من 30 شاعر عربي، يختارون النصوص التي تقدم في مجلة «براءات».

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