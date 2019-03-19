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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:18 م

تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

تداول 25 سفينة بموانئ
أ ش أ
dostor.org/2558623

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة من حاويات وبضائع عامة اليوم الثلاثاء، بلغت 25 سفينة.

وأوضحت الهيئة -في بيان- استقبال ميناء شرق بورسعيد لـ5 سفن حاويات، وغادرته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة وهم (SOUMAYA.T) القادمة من لبنان ترفع علم توجو لشحن 1250 طنا من الخشب، والسفينة (REKON) القادمة من تركيا وجنسيتها مالطا لشحن 2500 طن صودا كاوية، والسفينة (SALSKA) القادمة من الإسكندرية وجنسيتها روسية لشحن 4500 طن أسمنت أبيض.

وأكدت أن سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة غادرتا ميناء غرب بورسعيد، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وأنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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