القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:12 م

وزير بريطاني: لا يزال بإمكان ماي إجراء تصويت آخر بشأن "بريكست"

وزير بريطاني: لا
أ ش أ
dostor.org/2558617

أعلن الوزير المعني بشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستيفن باركلي، أنه لا يزال بإمكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء تصويت آخر على اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح باركلي في تصريح نقلته صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التصويت سيكون ممكنا إذا ما وافقت ماي على شروط تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، الأمر الذي رأى باركلي أن من شأنه أن يُلبي متطلبات رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو.

ولم يعلن الوزير البريطاني - الذي سبق أن أدلى بصوته ضد قرار تمديد العمل بالمادة الـ50 من معاهدة لشبونة الأسبوع الماضي - عما إذا كان سوف يقوم الآن بالتصويت لصالح التمديد من عدمه.

يذكر أن ماي سوف ترأس اجتماعا للحكومة اليوم الثلاثاء، بعد أن أُجبرت على سحب أية خطط فورية لإجراء تصويت آخر هادف بشأن اتفاق بريكست، بعد أن قال بيركو إنه ليس بإمكان رئيسة الوزراء طلب النواب تمرير نفس الاتفاق بعد أن رفضوه مرتين بفارق تصويت كبير.

وأشارت الجارديان إلى أنه من المرجح أن تذهب ماي لحضور لقاء قمة بروكسل بعد غد الخميس، من أجل طلب تمديد طويل للمادة الـ50 من معاهدة لشبونة، الأمر الذي قد يعني أنه على بريطانيا إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه أستيرليني على المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يومين

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

ملعب القمة: تفاصيل أزمة تخبط الجبلاية.. ومأزق سويلم فى إرضاء الأهلي والزمالك

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

السيسي يزور جناح البنك الأهلي على هامش "ملتقى الشباب"

ads
الأكثر قراءة

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

الإسماعيلى يلتقي طلائع الجيش وديا.. الأحد

"الأولمبية" توقع بروتوكول تعاون مع عيادات "أمستردام كلينك" الهولندية

موعد مباراة الزمالك والمقاولين العرب والقنوات الناقلة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

مختل عقليًا يرتكب مذبحة أسرية ويصيب معاون مباحث فى أوسيم

اعترافات "ضابط الهرم" المتهم بقتل صديقته أمام النيابة

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة توزيع بسكويت منتهي الصلاحية علي التلاميذ

بدء الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس القاهرة

5 مزايا للتعاقد المؤقت للمعلمين

رسميا.. "الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية

الإحالة لوظيفة إدارية .. عقوبة معلم تحرش بزميلاته

الأمصار

الإمارات والعراق توقعان اتفاقا للنقل الجوي

المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%

بشرى علوي.. امرأة يمنية شغلت منصبا في الحرس الوطني للجيش الأمريكي

بعد 30 عاما من السلطة.. رئيس كازاخستان يعلن استقالته

لأول مرة .. الإمارات تُعيين سيدتين بمنصب قاضيتين

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

فيديو.. فرار راكب دراجة هوائية من "الكوبرا" بطريقة غريبة

تقرير: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

باحثون: تناول الحوامل للباراسيتامول لا يسبب إصابة الأطفال بالربو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎