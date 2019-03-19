موانئ البحر الأحمر تحقق 660 مليون جنيه إيرادات خلال 6 أشهر

قالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إنه تم تحقيق إيرادات بقيمة 660 مليون جنيه بصافي ربح قدره 366 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي (2018-2019)، مشيرة إلى أن حركة تشغيل الموانئ سجلت خلال تلك الفترة تداول 3 أطنان بضائع عامة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة أيمن صالح رئيس الهيئة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أعمال التطوير بالموانئ وزيادة الإيرادات، واستعراض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي (2018- 2019)، والتي تم تنفيذ 77% منها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.



وناقش المجلس طلب شركة (مكة) للتوكيلات الملاحية لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن البضائع العامة بميناء سفاجا، كما وافق على الترخيص للشركة طبقا للفقرة (4) من المادة (3) من قرار وزير النقل رقم (800) لسنة 2016 مع التزام الشركة بكافة القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري وما يطرأ عليها من تعديلات.



كما ناقش تعديل فئات قرار الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله عن الوقائع التي ترتكب داخل الموانئ التابعة للهيئة؛ نظرا لزيادة الأسعار، كما وافق على تعديل الفئات للحفاظ على المظهر العام للموانئ ووضع آلية لضبط سلوك الأفراد المترددين والحد من الوقائع التي تضر بالبيئة والسلامة.



ووافق المجلس - خلال الاجتماع - على زيادة فئات تعريفة الخدمات البحرية لسفن شركة (الجسر العربي) المملوكة لها أو المشغلة بمعرفتها بنسبة 8% اعتبارًا من يناير 2019 وبنسبة 5% اعتبارا من يناير 2020، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في القاهرة بحضور وزراء النقل بمصر والأردن والعراق.

