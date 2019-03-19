الصين وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون

أعرب نائب الرئيس الصيني، وانج تشي شان، ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عن أملهما في تعميق (بكين ) و(إسلام آباد ) للتعاون في جميع المجالات.



وقال المسؤول الصيني، خلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني في بكين اليوم الثلاثاء، إن البلدين يتمتعان بعلاقات جيرة جيدة، مؤكدا تحقيق تقدم متواصل في إطار شراكات التعاون الاستراتيجي.



وأضاف أن إقامة علاقات حسن جوار، وعلاقات ودية وخلق بيئة محيطة جيدة على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة شرط مهم للبلاد لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الصين تدعم باكستان في استغلال الفرص، ومواجهة التحديات.



وأعرب عن أمله في استكمال البلدين تعزيز التعاون، وتحقيق التقدم في المشروعات المهمة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ومن بينها: مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقدير بلاده للدور الصيني البناء في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، مشيرا إلى استعداد إسلام آباد تعزيز التعاون مع (بكين) في مختلف المجالات، ودفعها إلى مستوى جديد.