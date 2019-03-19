رئيس جامعة بنى سويف يبحث سبل التعاون مع "فيجو" الإسبانية

بحث رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الدكتورة كارمن جارسيا ماتو، والدكتور مانويل فرناندي، أستاذي تكنولوجيا المعلومات بجامعة فيجو الإسبانية، تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية إبرام بروتوكول تعاون مشترك حول تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وكذلك الأساتذة والطلاب.



وقال منصور -حسب بيان صادر عن الجامعة اليوم- إن الهدف من اللقاء هو عقد حلقة نقاشية وورشة عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في ضوء فعاليات مشروع الاتحاد الأوروبى "إيراسموس" بكلية العلوم.



حضر اللقاء الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور علاء حمودة، منسق مشروع "إيراسموس"، والدكتور جودة إسماعيل، عميد الكلية السابق، والدكتور محمد قايد، رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات.