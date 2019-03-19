مسئولة أمريكية: الولايات المتحدة قلقة بشأن برنامج إيران الصاروخي

قالت الدكتورة يليم بوبليت مساعدة وزير الخارحية الأمريكي لشئون الحد من التسلح والتحقق والامتثال، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن برنامج إيران الصاروخي، خاصة وإنها تمتلك ترسانة الصواريخ الأكبر في المنطقة ومستمرة في أنشطتها الهادفة إلى زيادة دقة هذه الصواريخ وحجم الدمار الذي تلحقه بالأهداف.



وأضافت المسئولة الأمريكية - في كلمتها أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف اليوم الثلاثاء - أن النشاطات الإيرانية في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، محذرة من أن برنامج إيران الصاروخي هو مفتاح لزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة كما يزيد من خطر سباق للتسلح بالمنطقة.



وطالبت بأن توقف إيران النشاطات المتعلقة بصواريخها الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية وكذلك وقف نشر الصواريخ وتكنولوجياتها إلى المجموعات الإرهابية وغيرها من الجماعات من غير الدول.



وتابعت أن النفوذ الإيراني يزداد وينتشر من لبنان إلى سوريا واليمن،كما تقدم دعمها إلى مجموعات مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن،الذين زودتهم بصواريخ باليستية قاموا بإطلاقها على المملكة العربية السعودية كما زودتهم بأنظمة طائرات بدون طيار لدعم قدراتهم بعيدة المدى لتوجيه ضربات بدون تمييز على أهداف في السعودية والإمارات.



وشددت بوبليت - في كلمتها - على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة الانتشار لصواريخ إيران الباليستية بالمنطقة وكذلك نقلها غير المشروع للأسلحة،مؤكدة أنها ستزيد من القيود على إيران وصواريخها وأسلحتها التقليدية، مطالبة الدول باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 الخاص بالقيود على نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران.