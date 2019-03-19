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اقتصاد
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:47 م

طلبيات المصانع بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

طلبيات المصانع بالولايات
dostor.org/2558587

ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية الجديدة، للشهر الثاني على التوالي، خلال يناير الماضي، لكنها جاءت دون التوقعات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الطلبيات الجديدة للمصانع صعدت بنسبة 0.1% في يناير الماضي، مقابل زيادة بالنسبة ذاتها في ديسمبر الماضي بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سترتفع بنحو 0.3% في شهر يناير الماضي.

كما أشارت البيانات إلى تراجع قيمة الشحنات الجديدة للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.4%، مقابل هبوط 0.2% في ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت المخزونات بنسبة 0.5% في يناير مقارنة بصعود 0.1% في ديسمبر.

فيما ارتفع معدل المخزونات إلى الشحنات إلى 1.36 مرة خلال يناير الماضي، مقارنة مع 1.35 مرة في الشهر السابق له، وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.405.

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