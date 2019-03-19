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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:47 م

موعد مباراة الزمالك والمقاولين العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
dostor.org/2558586

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب، باستاد بتروسبورت، وذلك يوم الأربعاء القادم 20 مارس في تمام الساعة السابعة، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وتأتى المباراة قبل أيام من مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها 30 مارس الجاري، ويسعي الزمالك للفوز أمام المقاولون والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري، وفي حالة فوز الزمالك سوف يرتفع رصيد نقاطه نحو 55 نقطة، بينما في حالة فوز المقاولون العرب سيصل عدد نقاط الفريق إلى 37 نقطة.

والجدير بالذكر أن الزمالك استطاع الفوز على المقاولون العرب في الدور الأول، وانتهت المباراة لصالح الزمالك بتقدمه أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وساسي.
وسط الهجوم: أحداد، أوباما، زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد.

ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة على قنوات النيل للرياضة وأون سبورتس.

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