مباحثات عسكرية بين عمان ومجلس التعاون الخليجي

بحث رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي والوفد المرافق له، عددًا من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، إن وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني أشاد خلال لقائه الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي بما تحقق خلال تمرين درع الجزيرة (10) المشترك، والذي أقيم مؤخرًا بالسعودية.



وأكد الشلوي حرص القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس، ومسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك وسبل تطويرها.