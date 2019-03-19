معارض "رنين" للأجهزة المنزلية والكهربائية على تطبيق valU.. الآن

أعلنت شركة "valU" لخدمات البيع بالتقسيط الدخول في تحالف إستراتيجي مع شبكة معارض "رنين" المتخصصة في تسويق وبيع الأجهزة المنزلية والكهربائية لتزويد عملاء valU بعروض حصرية عند الشراء باستخدام التطبيق لدى معارض "رنين" في القاهرة والأسكندرية.



وفي هذا السياق، قال مدحت موسى عضو مجلس إدارة شركة رنين، التي تقدم خدماتها من خلال 26 معرضًا منتشرًا في جميع أنحاء الجمهورية، إن الاتفاقية سوف تتيح لعملاء valU شراء الأجهزة المنزلية والكهربائية من معارض "رنين" بالتقسيط بدون مقدم أو فوائد على مدة 9 أشهر، باستخدام التطبيق الهاتفي الخاص بشركة valU.



وقال وليد حسونة المدير التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، إن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار إستراتيجية تطوير وتحديث خدمات valU لتلائم احتياجات ومتطلبات مختلف فئات المجتمع، وذلك للتأكد من توافر الخيارات الشرائية المتنوعة لعملاء valU الراغبين في شراء الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتقسيط.



وتشتهر شركة رنين بتقديم العروض والتخفيضات التنافسية في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث تقدم الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة، فنجحت في اكتساب ثقة عملائها من خلال انتشارها الجغرافي الواسع في أغلب المدن المصرية، فضلًا عن العروض الخاصة التي تميزها عن منافسيها.



وتعد شركة valU التابعة للمجموعة المالية "هيرميس" أول تطبيق لخدمات البيع بالتقسيط على الهواتف المحمولة في مصر، وتتبلور إستراتيجية valU في تلبية احتياجات شريحة هائلة من المستهلكين ممن لا تتوافر لديهم القوة الشرائية لتحقيق تطلعاتهم وذلك من خلال أسرع وأبسط إجراءات وبدون متطلبات مستندية معقدة مع استحداث وتقديم طرق مرنة للدفع بما يناسب احتياجات وقدرات كل عميل.



يذكر أن شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط بدأت نشاطها مطلع 2018، وتقدم خدماتها من خلال محلات تجارية تضم 206 شريك تجاري مختلف عبر أكثر من 1000 فرع في القاهرة الكبرى والإسكندرية، بالإضافة للتوسع في المتاجر الالكترونية عبر شراكتها مع شركة "أكسبت".