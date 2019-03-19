"ألفارو فيدال" مديرًا خلفًا لـ"ميدو" في الوحدة السعودي

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، تعيين التشيلي ألفارو فيدال، مديرا فنيا للفريق، خلفا لأحمد حسام ميدو، على أن يعاونه المدرب السعودي عيسى المحياني.



وكانت إدارة نادي الوحدة قد قررت اليوم، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق.



وعين ميدو مدربا للوحدة في منتصف ديسمبر الماضي خلفا للمستقيل البرازيلي كاريلي، وقاد ميدو الفريق في 11 مباراة بالدوري، حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر في أربع مباريات، إذ جمع 15 نقطة من أصل 21 نقطة، كما قاد ميدو الوحدة في ثلاث مباريات بكأس الملك، وحقق الفوز في الثلاثة لقاءات، وتأهل لمواجهة فريق التعاون في الدور ربع النهائي.