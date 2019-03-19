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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:33 م

الأنبا دانيال يشارك فى افتتاح مستشفى مصر المحبة بالمنيا

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2558571

افتتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، مستشفى "مصر المحبة" بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وشارك في حفل الافتتاح عدد من الأساقفة، منهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات.

وبلغت تكلفة المستشفي 500 مليون جنيه،من مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، التى نقلت تراخيص المستشفى إلى الكنيسة الأرثوذكسية في 16 أبريل 2018.

وأقيم المستشفى على مساحة 11 ألفا و400 متر مربع، وتضم 211 سريرا، و7 غرف عمليات وغرفة الكبسولة الطبية للعمليات الفائقة، و48 سرير عناية مركزة، و23 حضانة، و24 وحدة غسيل كلوي، و19 عيادة متخصصة، بجانب جميع أجهزة الأشعة الكبرى والصغرى.

وأوفد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من أسقفية الخدمات العامة برئاسة نيافة الحبر الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات العامة، وبعض من سكرتارية قداسته لزيارة المستشفى بمنطقة بني مزار، يونيو الماضي، في أول زيارة من نوعها لتفقد الأعمال النهائية التي تجرى على قدم وساق في تجهيز المستشفى لافتتاحه في أسرع وقت.

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