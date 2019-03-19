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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:32 م

حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بكورنيش الإسكندرية

حبس سائق تسبب في
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2558569

قررت نيابة الرمل اول بالاسكندرية، اليوم، حبس سائق سيارة ملاكي 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الخمور، وقتل شخص وإصابة 4 بالخطأ، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، ووجود مصابين، وانتقل الرائد عمرو أبو عرب، معاون مباحث قسم شرطة أول الرمل، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة "لانسر سوداء اللون" أرقام "ملاكي إسكندرية 213479"، بأخرى ملاكي ماركة "لادا حمراء اللون" أرقام "س م ن 8296" بطريق الكورنيش.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة "اللانسر" بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها المدعو أحمد.م.ص.م، 22 سنة، مقيم بكليو باترا، ما جعلها تتخطي جزيرة منتصف الطريق وتصدم بالسيارة "اللادا" في الاتجاه المقابل وفر قائدها هاربا.

أسفر الحادث عن مصرع مصطفي عبده حسن على ياقوت، 29 سنة، خريج كلية تجارة، مقيم العصافرة بحري، نجل قائد السيارة اللادا، وإصابة والده عبده حسن على ياقوت، 61 سنة، و4 آخرين هم كل من أحمد عجمي إبراهيم عجمي، 24 سنة، مقيم بمنطقة سبورتنج، ويوسف عصام السيسي، 21 سنة، مقيم سيدي جابر، وحسن السيد يوسف، 27 سنة، مقيم الجمرك.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل من القبض على سائق السيارة "اللانسر" وعثر بداخل سيارته على زجاجة خمور، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل.

حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بكورنيش الإسكندرية
حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بكورنيش الإسكندرية
حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بكورنيش الإسكندرية
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