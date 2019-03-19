إنشاء كلية الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية

اعتمد مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي، إنشاء كلية الحوسبة وعلوم البيانات بعد تحديد المقررات العلمية المقترح تدريسها من حيث أسماء المقررات وعدد الساعات المعتمدة والمقررات الاختيارية التى يمكن أن يستفيد منها الطالب، ورفع التصور للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الدراسة في سبتمبر ٢٠١٩.



وكرم المجلس الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمود مليس رئيس وحدة جراحة الأورام النسائية بمستشفى الشاطبى الجامعى، لقيامه بعملية زراعة الرحم في المهبل لفتاة صغيرة عمرها 27 سنة لإصابتها بسرطان في عنق الرحم، وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط فى علاج الأورام النسائية.



وتسلم رئيس الجامعة خلال المجلس 5 شهادات الأيزو 90012015 لتطبيق المواصفة الدولية فى الجهاز الإدارى للجامعة ومركز ضمان الجودة من شركة Russian Register الروسية.



وكانت الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 90012008 فى مايو 2015 وتم التجديد سنويًا حتى تحديث المواصفة الدولية وقامت الجامعة بتطبيقها والحصول على ثلاث شهادات للأيزو 90012015 الشهادة الأولى للجامعة والثانية للجهاز الإدارى والثالثة لمركز ضمان الجودة.



وهنأ المجلس طلاب الجامعة الذين حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى الأنشطة المختلفة محليًا ودوليًا، حيث فاز طلاب برنامج جيولوجيا البترول بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا فى المسابقة الدولية للبترول، وفاز طلاب الجامعة بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة الرواية والمراسل فى مهرجان إبداع الشباب العربى 2018، والمركز الأول فى الموسيقى والعزف الفردى والغناء المنفرد فى مهرجان إبداع 7، والمركز الأول فى "الرواية" والثالث فى "القصة القصيرة" خلال مشاركتهم في الملتقي الأدبي الثاني بجامعة جنوب الوادي.



ووافق المجلس على إنشاء المركز المهنى التدريبى بكلية الطب لتدريب الأطباء والطلاب المصريين والأفارقة فى التخصصات الطبية المختلفة.



واستعرض المجلس بروتوكول التعاون بين كلية رياض الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بهدف تحسين أداء القوى العاملة فـى المدارس الابتدائية بجمهورية مصر العربية عن طريق إعداد برامج لتقييم أداء جميع الفئات المستهدفة، وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بالتربية والتعليم.



واستعرض المجلس التعديلات التي أضيفت إلى برتوكول التعاون بين كلية التربية والأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم بهدف إتاحة الفرصة لغير خريجي كلية التربية للتأهيل التربوى المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وإقامة قنوات اتصال مع الوزارة والمديريات والإدارات والمدارس فيما يخص المعلمين والقيادات الإدارية بالوزارة والبرامج التعليميه المقدمة لهم.



ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجمعية حماة المستقبل للرعاية والتنمية مارس 2019، واتفاقية التعاون بين جامعـة الإسكندرية وشركة إجادة للاستشارات والتدريب مارس 2019، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وبروتوكول التعاون المشترك بين كلية الآداب ومدارس الإسكندرية للغات بفروعها.