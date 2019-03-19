تفاصيل أول 3 جلسات برلمانية لمناقشة تعديل الدستور

خاطبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نواب المجلس، بمواعيد مناقشة اللجنة التعديلات الدستورية المقترحة، خلال الأسبوع الجاري.



وقالت اللجنة: نود التفضل بالإحاطة أنه قد تقرر عقد أول ثلاثة جلسات استماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدوستورية بقاعة الشورى فى المواعيد التالية:



الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء 2019320



الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 2019321



الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 2019321.