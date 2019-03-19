القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 04:23 م

تفاصيل أول 3 جلسات برلمانية لمناقشة تعديل الدستور

تفاصيل أول 3 جلسات
محمد جعفر
dostor.org/2558561

خاطبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نواب المجلس، بمواعيد مناقشة اللجنة التعديلات الدستورية المقترحة، خلال الأسبوع الجاري.

وقالت اللجنة: نود التفضل بالإحاطة أنه قد تقرر عقد أول ثلاثة جلسات استماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدوستورية بقاعة الشورى فى المواعيد التالية:

الاجتماع الأول: الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء 2019320

الاجتماع الثاني: الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 2019321

الاجتماع الثالث: الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 2019321.

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