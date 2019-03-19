حزب الكتائب اللبنانية يؤكد أهمية الدعم البريطاني للقوات المسلحة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجُميل، أهمية الدعم الذي تقدمه بريطانيا إلى لبنان على صعيدي الاقتصاد والمؤسسات، لاسيما القوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى الجيش يحظى بدعم كبير من المملكة المتحدة، وأن أبراج المراقبة التي قدمتها الحكومة البريطانية تكتسب أهمية كبيرة حيث سمحت للجيش بضبط الحدود اللبنانية – السورية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس حزب الكتائب اللبنانية، للسفير البريطاني في بيروت كريس رامبلينج، اليوم الثلاثاء، حيث تناولت المباحثات التطورات على الساحتين اللبنانية والدولية.



من جانبه، شدد السفير البريطاني على التزام بلاده باستمرار تقديم أوجه الدعم المختلفة للدولة والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن اللقاء تناول ضرورة قيام لبنان بإصلاحات اقتصادية على نحو مُلح، إلى جانب التطرق للقرار البريطاني الذي تم اتخاذه مؤخرا بحظر الجناح السياسي لحزب الله، واعتبار الحزب بمجمله، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية.