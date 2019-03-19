البحرين تدين حادث إطلاق النار بمحطة للترام في هولندا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة للترام بمدينة أوترخيت بهولندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن المملكة مع هولندا ضد التطرف والإرهاب.



وأعربت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء- عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف البحرين الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.



وكان عمدة مدينة أوتريخت الهولندية يان فان زانين، قد أعلن أمس، ارتفاع حصيلة قتلى حادث إطلاق النار على قطار كهربائي بوسط المدينة إلى 3 قتلى، فضلا عن إصابة 9 آخرين.