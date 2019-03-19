تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية في السويس

قرر مجلس تنفيذى السويس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ عبدالمجيد صقر، تخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بحى عتاقة.



وذكرت المحافظة -فى بيان بهذا الصدد- أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بنطاق "حي عتاقة" لإقامة مسجد الجامع بمسطح 11 ألف متر مربع لإقامة مسجد الجامع،و ويشمل دار مناسبات كبيرة وأخري صغيرة واستراحة كبار زوار ومصلى سيدات، كما تمت الموافقة على نقل منطقة تجار الخردة بمنطقة "عرب المعمل" بحي عتاقة خارج الكتلة السكنية إلي أرض بديلة على طريق السويس- الإسماعيلية كأشغال مؤقت، أسوة بتجار الخردة بمنطقة السحاب الذين تم نقلهم لطريق السويس - الإسماعيلية.



ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس على طلب مديرية الإسكان بشأن إصدار قرارات تخصيص لأراضي خدمات لإقامة مسجد ووحدات صحية وإسعاف ومطافئ ومدارس وخدمات أخري بمدينة الدكتور أحمد زويل للإسكان الاجتماعي.



وكلف المحافظ هيئة الطرق والكباري بعمل جدول زمنى لإنهاء أعمال تطوير ورصف طريق السخنة ورفع التراكمات الترابية من الجزيرة الوسطي، وعمل أرصفة علي طول الطريق.



كما وافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 75 ألف متر مربع بنطاق "حي عتاقة" لإقامة مدفن صحي للمخلفات غير الخطرة، وكذلك إقامة مصنع تدوير للمخلفات، فضلًا عن موافقة المجلس على فتح باب التنازلات للأراضي بمدينة "السلام 1" بحي فيصل و"السلام 2" بحي عتاقة.



ووجه المحافظ مديرية التموين، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالسويس لإقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي قدم وساق، استعدادًا لاستقبال الحدث الرياضي الكبير، واستضافة إحدى المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في يونيو القادم.