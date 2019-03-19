طالب يمزق جسد زميله بمطواة في الدقهلية

أصيب طالب على يد أخر بجرح قطعي في البطن إثر خلافات سابقة بينهما بإحدى قرى منية النصر.



تلقى اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر لمركز شرطة منية النصر بوصول "محمد أحمد محمد عبدالوهاب" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوى بمدرسة أحمد الشرباصى بالرياض ومقيم في ميت عاصم، إدعاء ضرب من آخرين بآله حادة.



وبالكشف الظاهرى على الطالب المصاب تبين وجود جرح قطعى عميق بالجانب الأيسر من البطن ووجود قطع بالعضلات وتم عمل ربط للجرح وتم وضعه بقسم الجراحه لاستكمال الفحوصات.



وبانتقال ضباط المباحث وبسؤاله اتهم "أحمد محمد أحمد شعبان" طالب، بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسبب خلافات قديمة بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2726 جنح منية النصر لسنة 2019 وبالعرض على النيابة كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعه وملابساتها وضبط المتهم.